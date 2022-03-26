Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl için 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik."
AA / Barış Gündoğan - Güncel