Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Azerbaycan ilişkileri) İkili ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu gibi burası da bizim toprağımızdır, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır" dedi.