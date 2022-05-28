Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü...

AA - Güç Gönel - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan Türkiye Güncel Haberler

title