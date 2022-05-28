Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel barış ve istikrar adına aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan'la kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz."
AA / Güç Gönel - Güncel