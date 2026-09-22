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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya koyduğunu, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğinin önemini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya koyduğunu, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğinin önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya koyduğunu, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğinin önemini belirtti

Kaynak: AA
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