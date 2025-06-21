Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'u Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından burada Moratinos ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.