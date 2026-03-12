Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile biraraya geldiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü"

Kaynak: ANKA
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti

ABD'nin o saldırısını unutamıyor! İlk açıklamasında "intikam" yemini
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti

"Ne konuştunuz" sorusuna çarpıcı yanıt: Biz iki hemşeri bir araya...
Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor

Nereden nereye! Resmen kabusu yaşadı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin