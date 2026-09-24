Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM) Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM) Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM) Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var"
Kaynak: AA