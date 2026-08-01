Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar (muhalefet) Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar (muhalefet) Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar (muhalefet) Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor."
Kaynak: AA