Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bize tereddüt yok"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yeni Adana Stadyumu Bir Gençlik Şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.
Yeni Adana Stadyumu
Bir Gençlik Şöleni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.
(3)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel