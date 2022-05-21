Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bize tereddüt yok&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bize tereddüt yok"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Yeni Adana Stadyumu Bir Gençlik Şöleni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.

Yeni Adana Stadyumu

Bir Gençlik Şöleni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde konuştu.

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AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, gençlik, Adana, Güncel, Haberler

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