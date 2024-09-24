Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta BM 79. Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan, genel kurula katılmak üzere gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde önemli görüşmelerde bulunmaya devam ediyor.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.