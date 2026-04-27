Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bir Adam Yaratmak' filminin galasına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden Murat Çeri yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak' filminin Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam gerçekleşen gala gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a film gösteriminde eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, filmin yönetmeni Murat Çeri tarafından hediye takdim edildi. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın 'Hüsrev' karakteriyle yer aldığı film 1 Mayıs'ta izleyici ile buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı