Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+644 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız"

Kaynak: AA
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu

Fon soruşturmasında 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

O villa da arabalar da imar yolsuzluğunun merkezindeki isme ait
Milyonların heyecanla beklediği EuroLeague bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların aylardır beklediği an geldi çattı
Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya olay beğeni! Sonrasında bakın ne yaptı

Vlahovic'ten Serenay'a olay hamle! Sonrası daha bomba
Mezarlıkta baltalı dehşet! Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi

Kaptığı gibi husumetlisinin başına indirdi
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü