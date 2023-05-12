Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim."
Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel