Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim."