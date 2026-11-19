Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı."
Kaynak: AA