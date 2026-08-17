Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti

Kaynak: AA
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı

Bir kupa, iki şampiyon: 53 yıl önce ikiye bölünen kupanın yarısı Göztepe, yarısı Galatasaray'da

Bu kupanın yarısı onların, diğer yarısı ise Galatasaray'ın müzesinde
Maden-İş eyleminde gözaltı: Çakır ve Aksu gözaltına alındı

8 gündür eylemde olan madencilere müdahale! Gözaltılar var
İsmail Kartal henüz sezonun başında kader sınavına çıkıyor

Böyle olacağını günler öncesinde kim tahmin ederdi?
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!