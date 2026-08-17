Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti
Kaynak: AA