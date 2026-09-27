Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde gazileri ve şehitleri andı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü" dolayısıyla Karabağ'ı işgalden kurtarmak ve özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden gazileri ve şehitleri yad etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Karabağ'ın Azerbaycan Türkçesi'ndeki yazımını kullanarak, "Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Aracıyla çarpıp inşaata uçtu! Şoke eden gerçek sonradan ortaya çıktı
Emine Erdoğan’dan 'COP31' mesajı: Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü

Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü
Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Gündem yaratacak iddia! İstifanın ardından SPK harekete geçiyor
İtalyanlar duyurdu! Icardi'nin geleceğiyle ilgili yeni gelişme

Geleceğiyle ilgili yeni gelişme! Bu kez turnayı gözünden vuracak