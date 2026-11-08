Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır"
Kaynak: AA