Erdoğan ve Aliyev'den Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Erdoğan'a, Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

