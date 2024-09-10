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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'nın açıkladığına göre, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraflar paylaşıldı. Ziyaret detayları ve görüşmenin içeriği ile ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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