Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma, tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları üzüntü ve kaygı verici."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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