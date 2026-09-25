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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Hatice Akbaş'ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hatice Akbaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Hatice ile konuştu.

Erdoğan, Hatice'yi tebrik ederek "Hatice tebrik ediyorum kızım. Maşallah, şimdi bu senin bugün aldığın üçüncü altın madalyan oldu değil mi, maşallah. Artık olimpiyatta da bir numara olacaksın. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün aileye selam. Tebrik ediyorum. Tüm aileye, anneye babaya selamlar." ifadelerini kullandı.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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