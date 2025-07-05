Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşure Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşure Günü'nü Kutladı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Aşure Günü'nü kutlayarak, Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşının şehadetlerini andı.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Aşure Günü'nü kutlayarak, Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşının şehadetlerini andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Aşure gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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