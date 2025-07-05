Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşure Günü'nü Kutladı
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Aşure Günü'nü kutlayarak, Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşının şehadetlerini andı.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Aşure Günü'nü kutlayarak, Hazreti Hüseyin ve 72 yol arkadaşının şehadetlerini andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda Aşure gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü'nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386'ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yad ediyorum."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel