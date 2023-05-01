Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız."

Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Memur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title