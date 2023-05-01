Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız."
Kaynak: AA / Serkan Kaya - Güncel