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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARLARINI ZİYARET ETTİ

Güncel Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı'nda yapılacak açılış programı öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

Görüntü dökümü

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Ziyaretten fotolar

-Erdoğan'ın konvoyundan görüntü

-Konvoyun mezarlığa yaklaşması

-Konvoyun mezarlığa giriş yapması

-Hediyeleriyle çıkan çocuklar

-Erdoğan'ın konvoyunun mezarlıktan ayrılması

-Genel ve detay


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tenzile Erdoğan Topkapı Sarayı Karacaahmet Güncel Haberler

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