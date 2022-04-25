Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışını yaptı
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışını yaptı.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel