Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde, bu kış koşullarında, çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde, bu kış koşullarında, çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altına sığınabilecekleri hiçbir çatısı olmayan yüz binlerce Gazzeli kardeşimiz, özellikle tir tir titreyen masum çocuklar, suların içinde, bu kış koşullarında, çoğu zaman anne-babasız olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor"

Kaynak: AA
Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım

Şoray kardeşler küs mü? Nazan Şoray iddialara son noktayı koydu
Mantar toplamaya çıktı, bir daha geri dönmedi! Ekipler alarma geçti

Ekipleri alarma geçiren olay! Evinden çıktı, bir daha geri dönmedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

Karşılamaya damga vuran an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır

Zirvede sesinin titrediği anlar: Bu acizliktir, vicdansızlıktır
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz