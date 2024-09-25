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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Temaslarını Tamamladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'tan eşi Emine Erdoğan ile birlikte ayrıldı. Türkevi önünde bekleyen Ahıska Türkleri, Erdoğan'a destek mesajı verdi.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden çıktı.

ABD'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden ayrıldı.

Bu esnada Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sağ olun. Hakan Bey (Fidan) sizinle görüşecek." diyerek cevap verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Güncel

Uluslararası İlişkiler Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Diplomasi New York Türkevi Güncel

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