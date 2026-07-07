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Erdoğan ve Trump heyetler arası görüşmeye başkanlık etti

Erdoğan ve Trump heyetler arası görüşmeye başkanlık etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trump ile baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal da yer aldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
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