Erdoğan ve Trump'tan Telefon Görüşmesi

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki son durum ve güncel gelişmeler ele alındı" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA