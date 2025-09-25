Cumhurbaşkanı Erdoğan-Abd Başkanı Trump Görüşmesi Başladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile altı yıl sonra Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı.

İki lider, altı yıl sonra Beyaz Saray'da araya geldi.

Erdoğan'ın Beyaz Saray'da 13 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu son ziyaretten bu yana iki Devlet Başkanı en son haziran ayında NATO Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde Beyaz Saray ve çevresinde, geniş güvenlik önlemleri alındı. Alanda çok sayıda gazetecinin hazır beklediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için Beyaz Saray tören mangası hazır bekledi. Trump, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, tokalaştıktan sonra gazetecilere poz verdi. Daha sonra görüşmelerini gerçekleştirmek için iki lider, Oval Ofis'e ilerledi.