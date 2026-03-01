Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin tüm tarafları diplomasiye ve müzakere zeminine dönüşe davet ettiğini, barış sürecine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile AB arasında yakın eş güdümün sürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / İrem Demir
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Emekli Tuğgeneral Arslan: ABD ve İsrail sert kayaya çarptı

Emekli Tuğgeneral, Orta Doğu'daki yeni savaş için süre biçti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk
ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi