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Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı: 'Yeni bir destanı yazmanın tam zamanı'

Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek mesajı: 'Yeni bir destanı yazmanın tam zamanı'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım için video mesaj yayımladı. 24 yıl sonra kupaya katılmanın heyecanını vurgulayan Erdoğan, 2002'deki üçüncülük başarısını hatırlatarak, 'Yeni bir destanı hep birlikte yazacağız' dedi ve oyunculara başarılar diledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi, yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayınladı.

'BEKLEDİĞİMİZ DÜNYA KUPASI YOLCULUĞUMUZ BAŞLIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Milli takımımızın çok değerli sporcuları, yarınki Avustralya maçıyla millet olarak heyecanla beklediğimiz Dünya Kupası yolculuğumuz başlıyor. 24 yıl sonra yaşayacağımız bu ilk Dünya Kupası heyecanı, ülkemizin dört bir yanını sarmış durumda. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti. Sizler, ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın en büyük sahnesine taşıyan Türkiye'nin evlatlarısınız. Sahaya çıktığınızda bu milletin duasını, umudunu, tarihini ve gururunu da omuzlarınızda taşıyacaksınız. Yarın ve daha sonra oynayacağınız maçlarda, sahaya çıktığınız andan itibaren milletimizin desteğini yanınızda hissedeceksiniz" dedi.

'İNŞALLAH BU DESTANI HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Binlerce kilometre uzakta olsanız da Türkiye'nin her hanesinde, her sokağında, her meydanında kalpler sizinle atacak. Bugüne kadar 'Biz bitti demeden bitmez' anlayışıyla mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olarak yaşadığımız gururun hatırası hala yüreklerimizde yaşıyor. Şimdi, yeni bir destanı yazmanın tam zamanı. İnşallah bu destanı hep birlikte yazacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Vurduğunuz gol olsun. Bayrak sizde, umut sizde, dua sizde. Yolunuz, bahtınız açık olsun bizim çocuklar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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