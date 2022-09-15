Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla para sayma videosu çeken kişiler hakkında soruşturma başlatıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
SAVCILIK HAKARET İÇEREN VİDEOLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.
EMNİYET'E TALİMAT VERİLDİ
Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.