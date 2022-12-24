6 üniversiteye yeni rektör atandı Güncel Haberler CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 üniversitenin rektörü değişti. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan atamalar şöyle: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr Mümin Şahin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar atandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz Recep Tayyip Erdoğan Rektör Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 6 üniversiteye yeni rektör atandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.