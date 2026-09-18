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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2026'nın ilk 8 ayında ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı."

Kaynak: AA
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