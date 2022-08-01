Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliri ile hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel