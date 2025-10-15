Cumhurbaşkanı Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes, devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı.

Genç kaymakam adaylarının gururuna ortak oldukları töreni tertip eden İçişleri Bakanlığına, Bakan Ali Yerlikaya'ya ve ekibine teşekkürlerini ileten Erdoğan, Derik Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk ile görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen tüm idarecileri rahmetle ve minnetle andı.

İstiklal ve istikbal için, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin tamamının kabirlerinin nur, mekanlarının cennet, makamlarının ali olması dileğinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im, bizlere ve sizlere de aziz şehit ve gazilerimizin emanetini layıkıyla taşıyabilmeyi nasip eylesin. Farklı stajlar ve yabancı dil eğitimiyle 46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren siz kıymetli kardeşlerimi canıgönülden tebrik ediyorum. Sizler gibi pırıl pırıl, yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu, bilgili ve şahsiyetli evlatlar yetiştiren anne ve babalarınıza hürmetlerimi arz ediyorum. İlkokuldan üniversiteye kadar üzerinizde emeği olan hocalarınıza saygılarımı sunuyorum. Son olarak aday kaymakamlık süreci ve kaymakamlık kursu boyunca bilgi, görgü ve tecrübesiyle sizlere rehberlik eden, gelişiminize katkı sunan meslek büyüklerinize de tebriklerimi iletiyorum."

"922 ilçe aynı önem ve kıymette"

Çekilecek kurayla, 16'sı kadın, toplam 110 kaymakam adayını yeni görev yerlerine uğurlayacaklarını belirten Erdoğan, "Sinesinde yetiştiğiniz bu memleketin her karışına aşkla, özveriyle, yüksek bir şuurla hizmet edeceğinizden en ufak bir şüphe duymuyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum. Yeni görev yerleriniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya, Aralık'tan Gökçeada'ya kadar 81 ilin ve 922 ilçenin kendileri için aynı önem ve kıymette olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en yüksek seviyede kamu hizmetine erişmesi, huzur ve emniyet içinde yaşaması, devlet olarak bizim en temel önceliğimizdir. Altyapısı, ticari hayatı, tarım ve ulaşımı, sağlık, adalet ve eğitim imkanlarıyla her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor. Şunu asla ve asla unutmayın, inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes, devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi etrafında şekillenmiştir."

"Bu iş dikkat ve rikkat ister"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin görevinin vatandaşına hizmet etmek olduğunu belirterek, "Vatandaşa layıkı veçhile hizmet etmek de görev, yetki ve mesuliyete haiz tüm idarecilerimizin asli vazifesidir." ifadesini kullandı.

Kaymakam adaylarının, cumhurbaşkanını temsilen farklı ilçelerde görev üstleneceğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlçenizdeki esnafın, köylünün, çiftçinin, iş insanının sorunlarına çözümler arayacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceksiniz. Devlet kapısının hacet kapısı olduğu inancıyla, kapınıza kim gelirse gelsin onun derdiyle hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek tabiri caizse öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ve rikkat ister. Samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Bu işi dört duvar arasına hapsolup mesai saatleriyle sınırlı kalarak yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız. Görevinizin mehabetine uygun şekilde devletin gören gözü, işiten kulağı, vatandaşa açtığı şefkat ve merhamet kucağı olacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in dediği gibi 'her zaman ve her zeminde hakkı tutup kaldıracaksınız'. Halkın rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak göreceksiniz."

(Sürecek)