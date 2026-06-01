Haberler

Erdoğan'ın 10. torunu dünyaya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Sümeyye- Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek

Kılıçdaroğlu Özel'in kalemini kırdı! Tarih bile konuşulmaya başlandı
TFF'den Eren Elmalı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Dünya Kupası öncesi sakatlanarak çıkmıştı: İşte Eren'in sağlık durumu
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isim sağlık kontrollerinden geçiyor
Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor