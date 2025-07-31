Cumhurbaşkanı Başdanışmanı KTÜ Rektörü'nü Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya ziyarette bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, ziyarette konuşan Saralın, KTÜ'nün hem akademik hem de kurumsal başarıları ile Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı ise gelişen ve dönüşen Türkiye'ye akademik anlamda güçlü bir destek sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Çuvalcı'nın üniversitelerin projeleri, uluslararası iş birlikleri ve yeni dönem hedefleri hakkında Saral'a bilgi verdiği kaydedildi.