Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Kanada Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışmanı Morrison'ı Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kanada Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışmanı David Morrison'ı kabul etti. Kılıç görüşmede, küresel ve bölgesel güvenlik başlıklarını, iş birliği imkanlarını ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kanada Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Danışmanı David Morrison'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettik. Görüşmemizde, küresel ve bölgesel güvenlik başlıklarını, iş birliği imkanlarını ve stratejik diyaloğun güçlendirilmesini ele aldık. Karşılıklı anlayış ve koordinasyonu artırmaya yönelik temaslarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık."

Kaynak: ANKA