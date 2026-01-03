Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Venezuela Halkının ve Başkan Maduro'nun Yanındayız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Soykırımcı ABD, Ortadoğu'da katil İsrail'le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela'ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Cemil Ertem, Venezuela'daki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Ertem, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı ABD, Ortadoğu'da katil İsrail'le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela'ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro'nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı."

