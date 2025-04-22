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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dayısının Cenaze Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dayısının Cenaze Törenine Katıldı
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir'de vefat eden dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenaze törenine katıldı. 96 yaşında hayatını kaybeden Satoğlu, camide düzenlenen törenin ardından Urla'daki mezarlığa defnedildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir'de vefat eden dayısı Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle dün evinde hayatını kaybeden Satoğlu (96) için öğle vakti İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Satoğlu'nun yakınları ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Satoğlu'nun cenazesi, namazın ardından Urla ilçesindeki Kuşçular Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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