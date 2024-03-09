Üye Girişi
Haberler

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İskenderun'da basın mensuplarıyla buluştu

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öntürk, restoranda düzenlenen toplantıda, depremde hasar alan Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Hatay'ın sorunlarını çözmek için enerjilerini harcayacaklarını ve demografik yapısını koruyacaklarını ifade etti. Öntürk, projelerini anlattı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, İskenderun ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öntürk, bir restoranda düzenlenen toplantıda, en büyük hedefinin depremde büyük bir hasar alan Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

Bütün enerjilerini şehrin yeniden imar ve ihyası için harcayacaklarını belirten Öntük, Hatay'ın demografik yapısını koruyarak tüm sorunları çözeceklerini dile getirdi.

Öntürk, Hatay'da yol, su ve kanalizasyon sorunlarının bulunan kentin kötü durumda olduğunu ifade etti.

Hakkında bazı asılsız iddialar ortaya atıldığına değinen Öntürk, şöyle konuştu:

"Dedikodulara kimse itibar etmesin. Biz göreve geldiğimizde kimseyi işinden etmeyeceğiz. Çalışan sayımızı adil bir şekilde artıracağız. Bir diğer dedikodu da rezerv alanla ilgili. 'Yok Suriyelilere verecekler, sizi yerinizden edecekler' diye yalan söylüyorlar. Bu yalanların hiçbiri tutmuyor. Bizim yolumuz, hedefimiz belli. Demografik yapıyı koruyacağız. Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay'da 'yüzler gülsün' adı altında bir internet sitesi açtık. Tüm projelerimize oradan ulaşabilirsiniz."

Projelerini anlatan Öntürk, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Öntürk İskenderun Hatay Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Adana Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Kahta adayı Osman Özbek kimdir? DEM Parti Adana Gölbaşı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Gölbaşı adayı Ergün Varhan kimdir? DEM Parti Adana Besni Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Besni adayı Mustafa Sular kimdir? DEM Parti Adana Yüreğir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Yüreğir adayı İbrahim Kocaman kimdir? DEM Parti Adana Seyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Seyhan adayı Mehmet Karakış kimdir? DEM Parti Adana Karataş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Karataş adayı Vejdi Oral kimdir? DEM Parti Adana Çukurova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adana Çukurova adayı Mehmet Can Çelik kimdir? DEM Parti Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ceyhan adayı Cemal Gök kimdir? DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Kadıköy adayı Veysi Eski ve Nimet Çelebi Erdoğan kimdir? DEM Parti İstanbul Beykoz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Beykoz adayı Senem Yılmaz ve Recep Yılmaz kimdir? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Sultanbeyli adayı Ertan Hamidoğlu ve Rahime Kürkçü kimdir? DEM Parti İstanbul Ümraniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Ümraniye adayı Edip Alpata ve Zülfiye Hazar kimdir? DEM Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Adalar adayı Mehmet Galip Ataş ve Kristin Selekman kimdir? DEM Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İstanbul Arnavutköy adayı Mehmet Karadağ ve Durdane Bulgan kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title