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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'nın sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koydu

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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, yerel seçim çalışmaları kapsamında Adana'daki esnafı ziyaret ederek, Adana'nın sorunlarını çözecek projeler hazırladıklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Tüm ziyaretlerimizde görüyoruz ki Adanalı artık belediyeden hizmet bekliyor. Adana'nın sorunları çözümsüz değil. Yeter ki bu problemleri çözecek iradeyi ortaya koyalım. 1 Nisan'da göreve geldiğimizde inşallah Adana'nın sorunlarını çözmek bize nasip olacak." dedi.

Kocaispir, yerel seçim çalışmaları kapsamında ATİKOP Toptancılar Sitesi, Adana Oto Galericiler Sitesi, Adana Oto Sanayi Sitesi, Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve Ayakkabıcılar Çarşısını gezdi.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kocaispir, seçim çalışmaları ve göreve geldiklerinde yapacakları hakkında esnafa bilgi verdi.

Kocaispir, Adana'daki tüm sorunları tespit ettiklerini ve çözüm odaklı projeler hazırladıklarını belirterek, "Hedefimiz, Adana'mızı tıpkı eski günlerinde olduğu gibi ticarette bölgenin merkezi yapmak. Tüm ziyaretlerimizde görüyoruz ki Adanalı artık belediyeden hizmet bekliyor. Adana'nın sorunları çözümsüz değil. Yeter ki bu problemleri çözecek iradeyi ortaya koyalım. 1 Nisan'da göreve geldiğimizde inşallah Adana'nın sorunlarını çözmek bize nasip olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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