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"Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti! Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı

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İsmailağa Cemaati ile yaşadığı kavga ile gündemde olan Cübbeli Ahmet, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.

SANDIKTAN CHP ÇIKTI

Cübbeli'nin oy kullandığı İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu'nda 1104 numaralı sandığın büyükşehir sonuçları dikkat çekti. CHP'ye 130 oyun çıktığı sandıktan AK Parti'ye 104 oy çıktı. İlçe belediye başkanlığı seçimlerinde de CHP, AK Parti'ye fark attı.

CÜBBELİ AHMET PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi bir paylaşımda bulunarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etmişti.

"ÜLKEYİ BUNLARA MI TESLİM EDELİM"

Ünlü söz konusu videoda şunları söyledi; "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur.

"GÜNAHKAR OLUR AZABA GİDERLER"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cübbeli Ahmet Hoca Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Sayruscx:

Sizin yüzünüzden bu ülke mahvoldu sen ne konuşuyorsun cemaat nedir ya Yüce Rabbime ve peygamberimiz dışında kimseye inanmam ben aklınızı başınıza alın.

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Engin Savaş:

Ne demek cemaat nedir?Allah subhânehu ve Teâlâ Müslümanlsra cemaat olmayı emrediyor... ?Allah Teâlâ'nın şu sözüdür: “Hep birlikte Allah'ın (c.c) ipine (Hablullah'a) sımsıkı yapışın, parçalanmayın”. Allah'u Teâlâ bu ayette çok açık bir şekilde, Müslümanlara “Parçalanmayın” buyurarak, bir arada kalıp cemaat olmalarını emretmiştir. Ancak Müslüman dinini Kur-ân-i Kerim ve Peygamber efendimizin sahih Sünnetin den öğrenir. Böyle hurafe ehli cübbeli gşbi şaklabanlardan değil.

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Metehan Eryilmaz:

Engin Savaş adam ne demiş sen ne anlamışsın. Acerim en müslüman sensin

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İlhan Fırat:

Kardeşim cemaat demek siyasi kollar oluşturarak devlet idaresinde bir kademe oluşturmak demek değildir. Allah ayetinde cemaat olup ortalığı karıştırın mı diyor ? Yani ayeti bile tersten okuyup anlatıyorsunuz. Ayıptır.

yanıt8
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Serdar Koç:

Bundan iyi stand up şovmeni olur...makara herif

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Bilal Atakan:

Zenginlik içinde yaşayan sosyal medya hocası. Senin gibileri yüzünden müslüman kardeşler birbirleriyle savaşıyor çünkü senin konuşmalarında sadece kin ve nefret var.

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Musti40 :

Bende Cübbeli hayranı değilim fakat, Aklı başında bir müslüman her duyduğuna inanmaz, kaynakları araştırır. Cübbeli her ne kadar şovmenlikte yapsa, birçok suçlu, genç, bağımlı ve alkolik onun videolarını izleyerek tövbe etmiştir. Önemli olan ona uymak değil,Cübbeli veya başkası, İslamı öğrenmek için meraklı olmak, yanlıştan vazgeçmek ve Allahtan korkmaktır.

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Baba Yabgu:

Asıl siz caiz değilsiniz dumbelekler

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VATOZZ:

Ozaman cubbeli ye göre 130 kişi cehennemi boyladimi?? Sizi gidi günahkarlar siziiii... Cübbeli okadar uyardı okadar konuştu kesin hüküm verdi ona rağmen cehennemi seçtiniz tövbe edin laaa... Sayın hocam ben şimdi bu günahkarlar okadar laf ettim dil döktüm şimdi ben cenneti hakettimmi ??? ;p

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albatros :

bugün reis çıksın chp iyi bir partidir desin. cüppeli gibileri ben zaten ezelden chpliydim demezse...

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