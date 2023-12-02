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Cumartesi Anneleri 975. kez adalet talebiyle bir araya geldi

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Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması için adalet talebiyle 975'inci kez bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un gözlemci olarak katıldığı eylemde, 30 yıldır kayıp olan Hüseyin Taşkaya için adalet talebinde bulunuldu.

CUMARTESİ Anneleri, kayıplarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması için adalet talebiyle 975'inci kez bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un gözlemci olarak katıldığı eylemde, 30 yıldır kayıp olan Hüseyin Taşkaya için adalet talebinde bulunuldu.

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması için adalet talebiyle saat 12.00'de Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi. 975'inci kez toplanan Cumartesi Anneleri, 30 yıldır kayıp olan Hüseyin Taşkaya için adalet talebinde bulundu.  Hasan Ocak'ın annesi Emine Ocak da 275 hafta sonra meydanda diğer annelerle bir araya geldi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un gözlemci olarak katıldığı eylemde yapılan basın açıklamasında  "İnsan hakları savunucuları olarak kayıpların bulunması ve adaletin sağlanması talebini kamuoyuyla paylaşmak üzere buradayız. 975'inci haftamızda, gözaltında kaybetmelerde kesintisiz devam eden inkar ve cezasızlık politikaları sonucunda 30 yıldır akıbeti karanlıkta bırakılan Hüseyin Taşkaya için adalet istiyoruz" denildi.

Basın açıklamasının ardından Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumartesi Anneleri Hüseyin Taşkaya Türkiye İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

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