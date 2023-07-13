Çukurova Üniversitesi Yerleşkesindeki Kafede Çıkan Yangın Havadan ve Karadan Müdahaleyle Söndürüldü

Adana'da, Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.