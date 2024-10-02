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Çukurova Üniversitesi'nin İnovatif Tarım Aracı TEKNOFEST'te Sergileniyor

Çukurova Üniversitesi'nin İnovatif Tarım Aracı TEKNOFEST'te Sergileniyor
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Çukurova Üniversitesi bünyesindeki 1.5 Adana Cyberova Rover Takımı, adana'daki TEKNOFEST'te tarım alanlarında yabani otları temizlemek için ürettiği otonom çapa aracı 'Flora V2'yi sergiliyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde kurulan 1.5 Adana Cyberova Rover Takımı tarafından üretilen mini çapa, Adana'da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

1.5 Adana Cyberova Rover Takımı, tarım arazilerindeki yabani otları temizlemede kullanılması amacıyla 2 ay gibi kısa bir sürede "Flora V2" adlı aracı üretti.

Çapa aracının prototipi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana'da sergileniyor.

Otonom ve manuel olarak kullanılabilen çapanın üstüne güneş paneli eklenerek de kullanım süresi arttırılabiliyor.

"Projemizi geliştirmek isteyen firmalar var"

1.5 Adana Cyberova Rover Takımı'nın kaptanı Hasan Sarıköse, AA muhabirine, takımlarının 2018 yılında kurulduğunu belirtti.

Ürettikleri çapa hakkında bilgi veren Sarıköse, "Aracımız daha önceden belirlenmiş alanı tarayarak bitkilere zarar vermeden yabanı otları tarladan ayıklıyor. Aracımız elektrikli, güneş panelimiz aracımıza entegre bir şekilde çalışıyor. Pilimizin ömrü 2 saat. Prototip olduğu için küçük bir pil tercih ettik. Güneş paneli sayesinde 2,5-3 saate kadar kullanılabiliyor." diye konuştu.

"Toprağın altındaki engeli tespit edebiliyor"

TEKNOFEST'te Tarımsal İnsansız Kara Araçları Yarışması'na katıldıklarını belirten Sarıköse, araçlarında hem otonom hem de manuel modların bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ekstra olarak çapa sırasında toprağın altındaki engeli tespit edebiliyor. Tespit edilen engelde çapayı kaldırabiliyor ve engeli geçtikten sonra çapayı indirip işlemine devam ediyor. Projemizi geliştirmek isteyen firmalar var, onlarla görüşüyoruz. Biz de ürünümüzü daha da geliştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Çukurova Üniversitesi Teknoloji Teknofest Yabani Güncel Yaşam Rover Tarım adana

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