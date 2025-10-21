Çukurova Üniversitesi'nden Otizmli Çocuklar İçin AB Destekli Proje

??????? Çukurova Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) destekli "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Üniversitenin Balcalı Kampüsü Proje Birimi'nde düzenlenen toplantıda, farklı ülkelerden gelen katılımcılara, proje kapsamında geliştirilen sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Proje teknik sorumlusu bilgisayar mühendisi Yunus Emre Çoğurcu, konuşmasında, AB destekli projenin 2026'nın haziran ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Çoğurcu, proje kapsamındaki prototiplerin denemelerinin yapıldığını belirterek, "Gelecekte geliştirilecek sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının hem özel hem de normal eğitimde nasıl kullanılabileceğini bu rehberde ortaya koyacağız." dedi.

Projenin amacının dijital dönüşümü eğitime entegre etmek olduğunu dile getiren Çoğurcu, geliştirilen teknolojinin otizmli çocukların eğitim sürecine katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.