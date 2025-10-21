Haberler

Çukurova Üniversitesi'nden Otizmli Çocuklar İçin AB Destekli Proje

Çukurova Üniversitesi'nden Otizmli Çocuklar İçin AB Destekli Proje
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi tarafından yürütülen 'Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje, sanal gerçeklik uygulamaları ile otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor ve 2026'da tamamlanması planlanıyor.

??????? Çukurova Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) destekli "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Üniversitenin Balcalı Kampüsü Proje Birimi'nde düzenlenen toplantıda, farklı ülkelerden gelen katılımcılara, proje kapsamında geliştirilen sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Proje teknik sorumlusu bilgisayar mühendisi Yunus Emre Çoğurcu, konuşmasında, AB destekli projenin 2026'nın haziran ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Çoğurcu, proje kapsamındaki prototiplerin denemelerinin yapıldığını belirterek, "Gelecekte geliştirilecek sanal gerçeklik (VR) uygulamalarının hem özel hem de normal eğitimde nasıl kullanılabileceğini bu rehberde ortaya koyacağız." dedi.

Projenin amacının dijital dönüşümü eğitime entegre etmek olduğunu dile getiren Çoğurcu, geliştirilen teknolojinin otizmli çocukların eğitim sürecine katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü

Nehirde mahsur kalan 5000 Rus askeri açlıktan öldü
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.