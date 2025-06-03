Çukurova Üniversitesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Çukurova Üniversitesi'nde Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sigara bırakmak isteyenlere destek sunacak 'Sigara Bırakma Polikliniği' hizmete girdi. Açılışta tütünle mücadele vurgusu yapıldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere çeşitli alanlarda uzmanlar eşliğinde destek verilmesi amaçlanan poliklinik, hastanenin Mediko Sosyal Merkezi binasında hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, açılışta, tütünle mücadelede gelinen noktanın çok önemli olduğunu belirtti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de üniversite olarak hedeflerinin dumansız kampüs alanı oluşturmak olduğunu ifade etti.

Polikliniğin bu hedefe önemli katkıda bulunacağını belirten Beriş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile polikliniğin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
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