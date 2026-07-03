Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcu karşılandı

Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen 10 milyonuncu yolcuya sürpriz yapıldı.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, havalimanının 10 milyonuncu yolcusu olarak kayıtlara geçen aileye sürpriz etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen Demirbilek ailesine çiçek ve plaket takdim edildi.

Kendileri için hazırlanan organizasyon karşısında mutluluk yaşayan aileyi, diğer yolcular da alkışlarla kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, yaklaşık 2 yıldır yolculara güvenli, konforlu ve kaliteli seyahat deneyimi sunmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ulaştığımız 10 milyon yolcu, sadece sayısal başarı değil, bölgemize duyulan güvenin, iş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü işbirliklerinin ve ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının ortak sonucudur. Çukurova Uluslararası Havalimanı olarak önümüzdeki dönemde de hizmet kalitemizi artırmaya, uçuş ağımızı genişletmeye ve bölgemizin dünyaya açılan kapısı olma misyonumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."

Sürpriz yapılan aile üyelerinden Beyza Demirbilek de bu anlamlı anın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Programın sonunda aileye gidiş-dönüş uçak biletleri hediye edildi.